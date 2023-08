David Faitelson sobre equipos de Liga MX en Leagues Cup: "Es una película de terror"

En los primeros duelos de Dieciseisavos de Final de Leagues Cup, cinco equipos de la Liga MX han sido eliminados por clubes de la MLS. Ante esto, David Faitelson, periodista de ESPN, señaló el deterioramiento del futbol mexicano con respecto al de Estados Unidos.

Tras las eliminaciones de Cruz Azul, Pachuca, Atlas, Mazatlán y Juárez a manos de equipos de la MLS, Faitelson señaló que para la Liga MX, la Leagues Cup ha sido una película de terror.

"No hay otra forma de llamarle. Es un gran fracaso lo que hemos visto hasta ahora dentro de esta Leagues Cup. Los equipos mexicanos han caído uno tras otro. Es verdad que aún quedan equipos como América, Monterrey, Tigres, permanecen con vida y cualquiera de ellos es candidato para ganar la Leagues Cup, pero la película que hemos visto, ya es una película de terror para el futbol mexicano", explicó David.

La Leagues Cup está siendo una película de terror para los equipos mexicanos. Se ha notado el crecimiento de la MLS y el decaimiento de la Liga MX. pic.twitter.com/kjSka2Vmww — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 4, 2023

De igual forma, en base a las eliminaciones del torneo, David Faitelson comentó que en esta Leagues Cup se ha podido demostrar el estancamiento de la Liga MX y a la par, el crecimiento de la Major League Soccer.

"Se ha visto el crecimiento de la MLS y un decaimiento del futbol mexicano. Los equipos de media tabla de la MLS han acabado con los equipos de media tabla de la Liga MX. No creerse la historia doméstica de que nuestro futbol es la octava maravilla del mundo. Nuestra liga se ha quedado limitada porque no surgen jugadores mexicano y los extranjeros no alcanzan para generar un nivel competitivo importante", sentenció David.

Ahora, equipos como América, Rayados, Tigres, Toluca o León, serán los encargados de 'salvar el barco' de la Liga MX en lo que resta de la Leagues Cup.

