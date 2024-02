Siboldi sobre bronca con Ditta: 'No quise agredir a nadie y se me acusó como si lo hubiera matado'

Luego de la sanción de tres partidos que la Comisión Disciplinaria le aplicó, Robert Dante Siboldi habló el día de hoy ante los medios, compartiendo sus sensaciones, tras casi una semana de todo lo ocurrido al término del Cruz Azul vs Tigres, donde el estratega le dio una patada a Willer Ditta.

Siboldi mencionó que, en medio de toda esta polémica generada por la supuesta agresión, llegó a sentir que lo acusaban como si hubiese “matado a alguien”, agregando que se siente en deuda con su afición.

“Pero después de la semana parecía que hubiera sido un delincuente, que me tenía que ir a la cárcel de El Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido, ¿por qué se hizo esta película?, ¿por qué se derivó a inventar cosas? Me siento triste y en deuda, pero con mi afición e institución, directiva, jugadores y cuerpo técnico que nos toca vivir esta situación que no estaba en planes”, comentó.

“Primero que nada quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie, mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de querer intervenir para separar y calmar. Mi error es meterme, no debí haberme metido, ni salir de mi zona… soy muy pasional, trato de apaciguar y calmar, no me fijé en eso, no recordé que no podía invadir la cancha, quería calmar a los jugadores”, dijo el entrenador de los Felinos.

