'Tano' Ortiz habló sobre la sanción de Siboldi: "Es difícil manejar la adrenalina; somos humanos"

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que Robert Dante Siboldi será suspendido tres partidos por lo ocurrido al final del juego contra Cruz Azul. Al respecto, su colega y rival de ciudad, Fernando 'Tano' Ortiz, opinó que el estratega de Tigres fue víctima de la adrenalina.

“Creo que no soy quién para opinar sobre la sanción de Robert. Sí te puedo llegar a decir como colega de Robert, que a veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene en el campo de juego, somos seres humanos que a veces tenemos que controlar muchísimas cosas", declaró en conferencia de prensa el estratega de Rayados de Monterrey, quien reiteró que no tiene información suficiente para hacer un juicio.

“Si hubo intención o no, no lo sé realmente. He escuchado sobre la situación, pero están quienes puedan jugar ese acto, pero me pongo del lado donde estoy hoy en día y a veces esa adrenalina no es fácil de manejar pero hablar de más tampoco tiene sentido porque no estoy en ese momento”. Por otra parte, celebró la decisión de la directiva de La Pandilla de hacer un reclamo por la labor de Luis Enrique Santander ante Toluca.

“A mí me parece bien, que el club reclame hacia los indicados o encargados del trabajo profesional del árbitro me parece bien. Particularmente no soy mucho, y lo he dicho siempre, cada quien hace su trabajo y no soy quién para juzgar, pero sí el club puede llegar a reclamar ciertas cosas para que no vuelva a suceder”, finalizó el estratega.

El equipo regio actualmente se encuentra en la cuarta posición de la clasificación del Clausura 2024, con 15 puntos y el partido de la Jornada 9, ante Xolos de Tijuana, pendiente. Este viernes 23 de febrero se medirán a FC Juárez, en el encuentro correspondiente a la octava fecha del campeonato.

