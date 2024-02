Luis Reyes: “Me hubiera gustado estar con Andrés Guardado en Atlas”

El defensor del Atlas, Luis Reyes aseguró que le hubiera gustado estar con Andrés Guardado en el conjunto Rojinegro, luego de que es un gran jugador con una trayectoria increíble, por lo que le hubiera agradado que se diera su regreso al conjunto tapatío, ya que lo conoce desde su proceso en Selección Mexicana.

“Me hubiera gustado estar con Andrés (Guardado), un gran jugador y una gran persona que me tocó estar con él en Selección, es un tipo con una trayectoria increíble, pero son cosas del futbol que no sabe porque se dio o porque no se dio. Simplemente es una cosa personal de él y ahora que tomó la decisión de estar en otro equipo, es respetable ya que tiene que ver por su familia, y así son las cosas del futbol”, reveló.

De igual manera, el lateral izquierdo Rojinegro, consideró que si cayeron en una zona de confort después de la obtención del Bicampeonato, motivo por el que el cómo canterano del equipo buscará seguir haciendo historia, ya que se siente en deuda con el equipo tras los recientes malos resultados.

“Tal vez estoy de acuerdo con Santa, llega una parte de zona de confort, hiciste lo que nunca imaginaste. Nos ha ayudado mucho a poner los pies en la tierra, eso ya es historia, como canterano quiero seguir haciendo historia, me ha dado todo Atlas, sigo en deuda con Atlas, a pesar que ya le di un bicampeonato al Atlas”, agregó.

Al final, el canterano del Atlas se dijo listo para su regreso después de una lesión que lo alejó tres meses de las canchas, por lo que está dispuesto para jugar en cualquier posición que se le requiera.

“Fue muy complicado, una lesión que duró 3 meses y medio, un desgarre de 15 cm del recto femoral y fue difícil fue que se me hizo tres veces líquido, logramos conseguir el remedio de la lesión y estamos listos y a las órdenes de Beñat. He hablado el día de ayer y hay variantes donde puedo jugar, estoy dispuesto a jugar donde me requiera, me ha pasado con Cocca que me puso en otras posiciones. Me adaptado a las condiciones del equipo”, concluyó.

