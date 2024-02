Álvaro Fidalgo tras el empate ante Mazatlán: 'Diez juegos en 30 días es una locura'

Luego de rescatar el empate en casa ante Mazatlán, el mediocampista español, Álvaro Fidalgo charló con los medios y señaló que el cuadro completo del América no ha podido estar junto debido a las diferentes lesiones e infecciones que han presentado sus jugadores.

Asimismo, el futbolista europeo también afirmó que jugar 10 partidos en 30 días es una locura.

“Son cosas que pasan en el club y que la gente muchas veces no lo sabe y es algo que pesa porque hay bajas y con tantos partidos no hemos podido estar juntos porque hay lesiones, hay covid, hay resfriados, yo estuve así contra Estelí y si te toca jugar tienes que jugar y no es excusa, son 10 juegos en 30 días y es una locura pero hay que afrontarlo así y si hay que jugar cansados hay que hacerlo”, comentó.

Por otra parte, el jugador de las Águilas reconoció que el equipo no atraviesa el mejor momento, sin embargo, aseguró que el sábado en el partido ante Cruz Azul, es buen partido para darle vuelta a la situación.

“Es una obligación ganar, no estamos en nuestro mejor momento y el sábado viene un Clásico contra Cruz Azul y un clásico siempre hay que ganarlo pero es verdad que no estamos en nuestro mejor momento y el sábado es un buen partido para dar la vuelta a eso”, compartió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: AMÉRICA RESCATA EL EMPATE ANTE MAZATLÁN EN EL AZTECA