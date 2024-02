André Jardine advierte a Cruz Azul previo al Clásico Joven: 'América es el Campeón'

En Coapa reconocen que no están en su mejor versión y que varios jugadores están por debajo de su nivel habitual, sin embargo, ese no es un pretexto para André Jardine, quien señaló que está tranquilo ya que sabe lo que son capaces de hacer una vez que se reencuentren con el equipo que fue campeón.

“Siempre que en América o ganas e intentas dar un tipo de explicación, la prensa dice que buscas pretextos. Las cosas no están al cien por ciento como queremos que estén, hay varios jugadores que no están como queremos que estén. Sin duda que no estamos al cien por ciento todos, algunos jugadores buscan su mejor nivel, sabemos lo fuertes que podemos ser cuando estamos todos fuertes. Trabajamos mucho para rápidamente colocarnos todos en el máximo nivel”, aclaró el brasileño.

Para el Clásico del fin de semana pidió que la gente haga pesar su estadio y que confíen en que las Águilas van a ofrecer un partido digno de ese escenario.

“Sinceramente aún no consigo dar una opinión porque aún vivimos el partido de Mazatlán, a partir de mañana nos enfocamos en el Clásico. Cruz Azul vive un buen momento, peor América es el campeón y tiene sus argumentos, que nadie se olvide de eso. Vamos a enfrentar el Clásico con toda la fuerza y veremos quién es el mejor”, apuntó.

“Que vengan, que confíen, que nVos apoyen, que nos ayuden a recuperar nuestro mejor nivel. Es un trabajo de todas partes en el club. Todos trabajando al máximo para colocar a cada jugador a su mejor nivel. La gente estando con nosotros nos da una fuerza más, es un partido en nuestra casa duro y difícil, pero en los momentos decisivos como este, el equipo respondió y la gente respondió. Esta sinergia es importante, el sábado quiero ver al Azteca pulsar como pulsó en los momentos importantes del torneo pasado”, afirmó Jardine.

