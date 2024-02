Martín Anselmi tras la victoria ante León: "Estamos para competir"

La Máquina pita fuerte. Cruz Azul es líder general de la competencia al hilar su sexta victoria. Por su parte, Martín Anselmi aseguró en conferencia de prensa que van partido a partido, pero que quieren estar en la fase final del campeonato.

“Estamos para competir, no me voy a mover de ahí porque es lo que siento, es un campeonato que tiene un play off después de la fase regular y ahí puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos el objetivo de estar ahí y a eso vamos”, señaló el DT del equipo celeste.

“Paso a paso partido a partido. Estamos construyendo algo nuevo, debemos tener los pies en la tierra porque nos corramos, de ahí nos va a perjudicar, no queremos salir perjudicados por nosotros mismos”, continuó.

Por otra parte, señaló que le dieron vida a los esmeraldas en el primer gol y que en los próximos partidos trabajarán para evitarlo.

“Para no poder a pasar por este tipo de situaciones, les dimos vida en el primer gol, a partir de ahí ellos fueron por todo, pero bueno, habrá que trabajar para que no nos suceda", argumentó.

A su vez, reconoció que el plantel de Cruz Azul es corto luego de las lesiones y bajas que han tenido, pero, que hay jugadores jóvenes que levantan la mano para poder estar en el primer equipo y poder suplirlos.

“Al final no se celebra nunca que tengamos una baja, somos un plantel corto entonces si bien celebro que haya jugadores que estén a la altura y que los puedan suplantar no me gusta perder jugadores porque los necesitamos a todos y porque estamos jugando muchos equipos de manera consecutiva”, señaló.

“Hace muchos meses que Salcedo no iniciaba y el partido le pasó factura, no es bueno que falten jugadores”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SUFRIMIENTO PURO! CRUZ AZUL, CON LO JUSTO, VENCIÓ A LA FIERA Y SE QUEDA CON EL LÍDERATO