León vs Cruz Azul: Apagón en el Nou Camp retrasó el juego media hora

Solo en la Liga MX. Y es que el partido entre León y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 9 se fue la luz en el Estadio Nou Camp.

Fue en el minuto 62 cuando las lámparas comenzaron a parpadear y poco a poco se fue la luz, sin embargo, los aficionados aprovecharon para sacar su celular y alentar a sus equipos como si fuera un concierto.

Los jugadores comenzaron a moverse para estar en calor y no lastimarse

Fueron aproximadamente 23 minutos que el duelo se detuvo, incluso en Cruz Azul les frenó la logística de tiempo, pues el su avión tenía que salir terminado el partido.

Como antecedente, no es la primera vez que a grupo de León se les va la luz, pues en el Estadio Hidalgo también hubo un apagón de 50 minutos en el partido entre Pachuca vs América, incluso Santiago Solari era el DT del club azulcrema no salió a la conferencia de prensa.

"Tuvimos que alumbrarnos con las linternas de los celulares porque no se podía ver nada", confirmaron a RÉCORD, en ese tiempo.

El árbitro Diego Montaño mandó a hacer ejercicios de calentamiento al minuto 84, pero aun así volteó a ver las lámparas y decidió reanudar el partido al minuto 87.

