Tigres tiene al mejor delantero de la Liga MX dentro de sus filas, André-Pierre Gignac ganó el balón de oro, por ser el mejor atacante en el último año, el galardón lo otorgó en el Volcán, Mikel Arriola, presidente de la liga.

Gignac anotó 15 goles en el Clausura 2022, además le anularon un hat-trick ante atlas en la liguilla y este es el tercer balón de oro que obtiene el delantero francés.

Cabe destacar, que Arriola no fue bien recibido por la afición presente en el estadio de los felinos, pues al ser anunciado la gente lo abucheó, pero cambiaron rápidamente a aplausos para el Bomboro.

Asimismo, el delantero no fue a la ceremonia que fue realizada en Los Ángeles, debido a que confesó no estar vacunado ante la COVID-19 y no le es posible viajar a Estados Unidos

Balón de Oro al Mejor Delantero de la temporada 21/22, en enhorabuena, crack. pic.twitter.com/mVpDFz038Y — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) October 14, 2022

