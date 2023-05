Tigres: André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, apuntan a ser los extranjeros más ganadores

Tigres, el equipo más ganador del milenio, está hecho de pasta grande y particularmente dos de sus jugadores apuntan a ser históricos, no sólo para el club, también para el futbol mexicano.

André Pierre-Gignac ha demostrado que llegó al conjunto felino para dejar huella y escribir su nombre con letras doradas; pero no le basta con ser ya el histórico goleador de esta institución, pues ahora pretende convertirse en el jugador extranjero con más títulos del balompie nacional.

"Va a haber más. A mí me quedan dos años de contrato y necesito ganar mínimo un campeonato más para llegar a seis, creo que es el top del extranjero que tiene más campeonatos, vamos por el récord", dijo en entrevista para Marca Claro.

Pero el 'Bomboro' no iría en solitario por esta marca. En caso de que Tigres gane otro campeonato, el arquero Nahuel Guzmán también estaría a punto de convertirse en uno de los extranjeros con el palmarés de liga más nutrido, esto a la par de Gabriel Caballero, quien mantiene su registro vigente con seis títulos en su bolsa, mismos que ganó con Santos y Pachuca.

Y sí, hablar de individualidades es un gran mérito para este club, pero el trabajo en colectivo es el que le ha dado grandes satisfacciones como ser el equipo que ha ganado más finales en condición de locales: seis de sus ocho títulos los conquistaron en tierras ajenas.

Para los felinos parece no haber rival imposible de vencer, al menos no cuando se trata de los Cuatro Grandes, ya que le han arrebatado títulos al América, a Chivas y en dos ocasiones a Pumas, demostrando que no temen encarar a quien se les ponga enfrente.

Tigres forja su historia, paso a paso pero con ambición y esto les ha dado resultados invaluables al grado de convertirlos en el quinto club con más ligas ganadas.

MARCAS

En caso de que Tigres gane un campeonato más con Nahuel Guzmán y André Pierre-Gignac en sus filas, estos jugadores empatarían a Gabriel Caballero, multicampeónn con Pachuca y Santos Laguna. Con el campeonato que Tigres logró, superaron a clubes como América, Pachuca y Santos Laguna, conjuntos que tienen cinco títulos en el milenio, por seis de los felinos. En el conjunto regiomontano se conformó una verdadera dinastía con la presencia de jugadores como André Pierre-Gignac, Nahuel Guzmán y Javier Aquino, verdaderas columnas de experiencia. Ganar de visitante se le da bien a Tigres. Seis de sus ocho títulos han sido fuera de casa: dos veces lo hicieron ante Pumas, una al Atlante, en otra ocasión a Chivas, una más al León y otra al Monterrey. Tigres ya superó a uno de los clubes más históricos del futbol: Pumas, equipo que tiene siete campeonatos en su palmarés, uno menos que los que ya tienen los regiomontanos. Tigres no se minimiza, ni siquiera ante los denominados Cuatro Grandes del futbol mexicano y la prueba está en que ya ha ganado finales ante tres de ellos: América, Guadalajara y Pumas, en dos ocasiones.

MÁS TÍTULOS EN EL MILENIO EQUIPO TÍTULOS Tigres UANL 6 América 5 Santos Laguna 5 Pachuca 5 Pumas UNAM 4 Monterrey 4

