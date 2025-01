Tigres buscaría a un delantero campeón de la MLS tras la lesión de Gignac

El cierre de la ventana de transferencias está cada vez más cerca y, con urgencia, los Tigres de la UANL tienen que salir al mercado en busca de un delantero.

De acuerdo a diversos reportes, la directiva felina, encabezada por Mauricio Culebro, los Tigres estarían buscando contratar al delantero serbio Dejan Joveljic, actual jugador del LA Galaxy de la MLS.

🇷🇸🐅 BREAKING: Liga MX giants Tigres have bid for LA Galaxy forward Dejan Joveljic, per sources.



Talks are ongoing. Joveljic in last year of contract.



Joveljic, 25, had a career year with 22g/7a in 33 apps for LAG, including 6g/2a in 5 playoff matches. https://t.co/yYGKAtEiVV

— Tom Bogert (@tombogert) January 29, 2025