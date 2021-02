Tigres: Nahuel Guzmán dio emotivo mensaje previo a la Final del Mundialito

Los Tigres del Tuca Ferretti tendrán otra cita con la historia, pero ahora en la Final del Mundial de Clubes donde enfrentarán al Bayern Munich, por lo que previo a partir su pastel de cumpleaños, Nahuel Guzmán dio un emotivo mensaje a sus compañeros.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la institución felina mostró el emotivo mensaje del guardameta argentino, que en todo momento pidió con soñar con el título y en disfrutar cada momento con la travesía en Qatar, que hoy mismo termina.

"Hoy estamos acá en la puerta de otro objetivo, otro sueño por cumplir, leía una nota que decía que ‘somos lo que somos, lo que nos toca ser, pero los sueños nos permiten hacer lo que queremos hacer’ y estos días se los dije, no me pasa por la cabeza otra imagen que no sea terminar con la copa en la mano, no veo otra imagen, ojalá podamos cumplirlo juntos, se los dije antes de Toluca, los que estaban me creerán", mencionó Nahuel.

¡Imperdible! En su partida de pastel, @PatonGuzman nos regaló este emotivo mensaje a todo el equipo.#TigresEnQatar #EstoEsTigres pic.twitter.com/nvkodXzosf — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 11, 2021

"Agradezco la posibilidad de compartir esta oportunidad, disfrútenlo, no sé cuánto me quede de carrera, en el club. Hoy jodía a Leo con soñar de contarle a nuestros nietos que viví una Final del Mundial de Clubes. Mañana festejaremos el cumpleaños de Javi y seguramente el campeonato. Los he empezado a querer casi como una familia, las cosas más importantes de la vida me ha tocado vivirlas más cerca de ustedes que de mi familia y el futbol siempre fue responsable de esto", finalizó entre aplausos.

