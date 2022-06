Toño Sancho sobre plantilla de Tigres: 'Con o sin refuerzos, nosotros nos sentimos bien'

A diferencia de otros mercados de fichajes, Tigres no ha presentado altas e incluso se escuchan pocos rumores alrededor del equipo.

Antonio Sancho, Director Deportivo del club, aseguró que aunque haya pocos movimientos, ellos se sienten bien de cara al Apertura 2022.

"Tenemos un equipo sólido, fue el equipo que hizo más puntos en el año, eso habla de que estamos bien, nos sentimos bien, y si se da un movimiento pues en bienvenido, si no nosotros nos sentimos bien", mencionó previo a volar hacia San Antonio, Texas, donde enfrentarán a Santos.

De igual forma, el directivo felino confirmó las negociaciones por Carlos González y descartó interés por el defensa poblano Israel Reyes.

"Todo mundo sabe, está en una negociación, por eso no viaja (Carlos González). Es parte de la negociación de él con el club. (Sobre Israel Reyes) Nosotros no caemos, nosotros lo único que está es el tema de Carlos (González), por eso no viaja", agregó.

