Tuca Ferretti: 'Jugadores de Tigres son como mis hijos, los voy a extrañar, pero la vida sigue'

La era de Ricardo 'Tuca' Ferretti tuvo un final poco brillante después de que Tigres cayó en manos de Atlas, sin embargo, la eliminación permitió que el estratega brasileño rompiera el silencio sobre su salida y agradeciera el respaldo de los jugadores durante tanto tiempo.

"Agradecerles (a los jugadores), su esfuerzo y dedicación, todo lo que en estos diez años entregaron a la institución. Yo les pedí que siguieran jugando por ellos, por sus familias. Hoy no es un día agradable para nadie, pensamos en estar en la Liguilla. El futbol es justo y hoy es Atlas hizo más.

"El aguantarme, el entrenar horas extras, deben sentirse satisfechos, deben seguir buscando hacer cosas por ellos, por sus familias, por el equipo. Es un grupo de grandes humanos, son como mis hijos, los voy a extrañar. La vida sigue para ellos, para mí, nunca he deseado mal a nadie y desear lo mejor para ellos. Como siempre he dicho, que Dios los bendiga y a mí no me desampare", explicó en conferencia de prensa.

Ferretti cnfirmó lo que ya había publicado RÉCORD sobre cómo se dio su salida de la escuadra felina.

"Sí me sorprendió un poco, porque había un cierto trato con posibilidad de seguir y por alguna razón se rompió. Uno es soldado y debe seguir órdenes. No es algo que uno no sepa de lo que se trata, las opiniones cambian, la gente toma decisiones y uno tiene que respetar, apuntó.

Tuca descartó que haya algo que hubiera hecho diferente durante su tiempo al frente de los Tigres.

"Durante diez años, los resultados respaldan mis decisiones. Yo paso 24 horas pensando en el equipo, en los jugadores. Soy un ser humano y me puedo equivocar, pero lo hago pensando en lo mejor para el equipo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALCEDO TRAS ELIMINACIÓN DE TIGRES: 'SI DEBE HABER CAMBIOS LO ACEPTAREMOS; QUEDAMOS A DEBER'