Miguel Herrera tras los pésimos resultados con Xolos: 'Me da vergüenza hablar'

El estratega de Tijuana, Miguel Herrera, aseguró sentirse avergonzado hacia la prensa durante la conferencia tras el duelo ante Necaxa, luego de que el equipo fronterizo dejó ir la victoria en los últimos minutos y acrecentó a 14 duelos la racha sin triunfo en todo lo que va del Clausura 2024.

"A mí me da vergüenza hablar con ustedes, muchachos, la verdad, porque no sé qué responderles; no tengo argumentos. Trabajo un 'chin...', perdón, y los resultados no se dan", expresó.

Además, aclaró cuestionamientos acerca de supuestos altercados con aficionados en la grada del Estadio Caliente y afirmó que su cargo en el banquillo de Tijuana dependen del propietario de la entidad deportiva.

"Estoy a un lado de la gente y me gritan de todo. Para que la gente sepa, desde que firmé con Jorge (Hank Rhon, dueño del equipo), él sabe que en el momento que tome una decisión yo me voy de aquí".

"Cuando me dicen 'hasta aquí llegó tu trabajo', hasta ahí corté. Porque en las personas hay dignidad y yo sí tengo dignidad. Mira que he salido (de equipos con mejores resultados), porque pregúntale también a la Selección Mexicana, también me echaron siendo campeón, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN MEDIO DE CONFLICTO DIPLOMÁTICO, MÉXICO Y ECUADOR SE VERÁN LAS CARAS EN COPA AMÉRICA