Previo al duelo ante el Mazatlán, Joaquín Montecinos señaló que no le espanta la presión por ser el referente de Xolos, pues aseguró que disfruta la presión.

“Tener esa presión de ser un referente del equipo me la tomo con mucha motivación, mucha energía, me gusta la presión. Sin duda tener el apoyo de la gente me ayuda aún más sobre todo en los momentos difíciles cuando las cosas no andan bien, sentir un grito de que te están apoyando te ayuda mucho, y por supuesto que quiero hacer lo mejor posible”, declaró en conferencia de prensa.

Además, dijo que no se considera aún un ídolo de esta institución, pues para eso primero deberá salir campeón para poder pasar a la historia del conjunto fronterizo.

“No sé si me puedan decir ídolo porque no hemos ganado nada, el día que ganemos un campeonato y pueda participar en el campeonato, sin duda que todos vamos a quedar en la historia del club, pero todo es paso a paso y todo es con humildad, sacrificio y humildad, porque es la única forma”, comentó.

Asimismo, el atacante chileno negó que él sea el clásico ‘10’ que sirve como un enganche, y se definió más como un jugador rustico que apuesta más por la velocidad y la explosividad.

“Yo no soy un ‘10’ clásico, soy más rustico. Yo la echo a correr y vamos para adelante, así que de ‘10’ no creo que tenga mucho, pero hay que hacer lo mejor con

el que sea (número) Hay que ganar y hay que ayudar al equipo siempre”, finalizó.

