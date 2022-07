Pumas: Bennevendo afirmó que ve a Dani Alves como un "maestro"

El objetivo de Pumas, como cada torneo, es llegar a ser campeones y tener un referente como Dani Alves, es motivo de inspiración para los jugadores más jóvenes del plantel como Pablo Bennevendo, quien ve al lateral brasileño como el maestro en esa posición.

"Apuntamos siempre a campeonar y es para lo que estamos trabajando. Me he acercado mucho a él (Dani Alves) para aprenderle, para pedirle cosas que pueda trabajar, me las diga con gusto. Lo vi como una oportunidad de crecimiento, tener al maestro de la posición es algo muy importante para mí", declaró.

Por otra parte, Bennevendo dejó saber que el equipo busca tener cautela con la ofensiva de Rayados de Monterrey, su próximo rival a enfrentar, por lo que buscarán tener la solidez defensiva para este encuentro.

"Sabemos que tienen buena calidad arriba pero vamos a estar concentrados, atentos a las marcas y es eso, trabajar como equipo defensivamente para poder contrarrestar su ataque", dijo.

