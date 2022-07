Solari sobre su paso por América: "Lamento que ese gran esfuerzo no haya sido coronado con un título"

Santiago Solari fue superlíder con el América dos torneos seguidos, pero pese a tener la mayor cantidad de puntos no fue suficiente para conseguir el título, algo que lamenta, pues le hubiera gustado alzar el campeonato.

“Ese grupo de futbolistas hizo el mejor año calendario de la historia del club en cuanto a resultados. Fue superlíder dos semestres seguidos. No tengo más que agradecimiento para con ellos y lamento que ese gran esfuerzo no haya sido coronado con un título” sentenció el argentino en entrevista para superdeportivo.

El estratega siempre fue un critico del sistema de competencia de la Liga MX, pues la liguilla le costó no poder levantar la 14 con las Águilas. Sin embargo, a meses de su partida de México confesó que disfrutó esa fase del torneo.

“El torneo mexicano es así para lo bueno y para lo malo y hay que aceptarlo y aprender. Es vibrante y es muy emocionante y abierto en su parte final y, aunque no siempre se lleve el premio el mejor, da oportunidades a casi todos los equipos hasta el final y la gente lo disfruta mucho”, expresó,

Aunque muchos lo criticaron en sus últimos días en América por sus exabruptos que no había tenido cuando llegó, Solari reconoció que la presión es algo a lo que se tienen que acostumbrar estando en Coapa.

“América convive con la presión todos los días. No la siente. Es como la altura en México. La presión es algo bueno, es una motivación. Quien no puede con ella no puede estar en un club grande”, detalló.

Una de las grandes aportaciones de Solari al club fue la contratación de Álvaro Fidalgo, es por eso por lo que el entrenador confesó que le llena de orgullo ver su legado en este jugador.

“Fidalgo tiene un gran corazón. Es muy inteligente pero además es un guerrero. Se cuida, se entrena al 100%, no subestima a nadie y tiene talento. Me alegra mucho que América y que el fútbol mexicano lo estén disfrutando”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AQUINO SOBRE POSIBLE SALIDA DE JORGE SÁNCHEZ: "SI TIENE LA OPORTUNIDAD, BIENVENIDA SEA”