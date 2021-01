Pablo Guede tras empatar con Bravos: "No todo es ganar, mejoramos con creces"

Por segunda semana consecutiva, los Xolos de Pablo Guede se fueron en blanco y dividieron puntos en Ciudad Juárez contra los Bravos, sin embargo, para el propio estratega tijuanense, su equipo mejoró con respecto a la fecha inaugural asegurando que en ocasiones “no todo es ganar, mejoramos con creces”.

“Tenemos que mejorar lo que hicimos el partido pasado y con el partido que hicimos hoy lo hicimos, a veces no todo es ganar. El enfoque no es que no nos metan goles, es atacar de la mejor manera dejando espacios atrás y creo que si no nos han metido goles es porque se ha hecho un gran trabajo desde la punta hasta Jona Orozco”, afirmó el estratega fronterizo.

Asimismo, confirmó que se va tranquilo con el trabajo hecho por sus futbolistas porque logró ver el juego ofensivo que pretende ya sea jugando de local o de visita.

“Mi intención es jugar ofensivamente en cualquier cancha, mi equipo no se mete atrás. No porque yo creía que si no pude en 70 minutos, busqué de otra manera, buscaba un poco más de calidad y velocidad con Fidel, estaba intentando hacer una variante en el ataque. La verdad me voy tranquilo porque vi en el campo lo que yo quiero”, finalizó Pablo Guede.

