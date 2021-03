Xolos: 'América fue superior en todo'; reconoció Pablo Guede tras derrota

Pablo Guede reconoció que ante el América, Xolos ha mostrado su peor exhibición del torneo, razón por la que fueron ampliamente superados; sin embargo, señaló que le darán rápido la vuelta a la pagina y se enfocarán en su próximo partido ante Pachuca el próximo lunes.

“Creo que hoy fue el peor partido que jugamos, nos ganaron en todos lo ámbitos , hay que felicitarlos fueron mejores todos, hay que pasar pagina rápido porque el lunes tenemos otro partido”, declaró en conferencia de prensa.

Pese al descalabro, el técnico del Xolaje destacó el esfuerzo realizado por sus pupilos, de quienes dijo lo dejaron todo, aunque, no les alcanzó debida que las Águilas hicieron un gran partido en el que supieron defenderse bien.

“Los chicos lo dejaron todo y nos nos alcanzó, intentamos por todos lados y no pudimos llegar, ellos se replegaron muy bien. Es mucho mérito de ellos cada ve que ella. Hay que felicitar al América porque hizo un gran partido”, mencionó.

Respecto a la polémica jugada del primer gol de los de Coapa , en la que incluso intervino el VAR, Guede dejó en claro que no vio la jugada, pero confió que esta fue bien juzgada por los árbitros.

“La verdad que no la vi en vivo y todavía no la pude ver, pero considero que si lo dieron es porque la vieron muchos veces y no se pueden equivocar. No la vi”, aseguró

Por último, el argentino dijo que el duelo de hoy ante los azulcremas le dejó a su equipo un aprendizaje para no cometer los mismos errores contra los Tuzos, rival al que alabó pese a su mal paso en el Guardianes 2021.

“El partido de hoy nos deja aprendizaje. Ante Pachuca será un partido muy diferente, los puntos que tienen no corresponden con lo que están haciendo en la cancha. Vamos a estar más descansados, tenemos que seguir en nuestra línea para contrarrestar l9 que nos hizo hoy el rival”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: VENCIÓ A TIJUANA COMO VISITANTE DESPUÉS DE SEIS AÑOS