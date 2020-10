Xolos: Pablo Guede culpó al Covid-19 de mermar el torneo de Tijuana

En este semestre los resultados no han favorecido a los Xolos de Tijuana y uno de los factores que el técnico Pablo Guede consideró determinante fue el tema de contagios que se dieron al interior del plantel, aunque aseguró no es una excusa para disfrazar el rendimiento de su plantel.

“Después del tema de Covid, no estamos físicamente como queremos. Tenemos que ir viendo quién físicamente va a estar mejor antes de poner al equipo que uno tiene en mente. En este semestre nos pasaron muchísimas cosas, no quiero que suene a excusas pero no se pueden controlar”.

Sin embargo, el estratega argentino se mostró optimista con respecto al próximo partido de la final en la Copa MX, en el que encararán al conjunto de Monterrey y afirmó que será otra historia y nos dejarán de hacer lo que está en sus manos para poder revertir el marcador y quedarse con ese título.

"(La Copa MX) Es un título de por medio, no está terminado. Vamos a ir a dar pelea con los argumentos que creamos que sean los mejores para darle el título a Tijuana. Para el miércoles tenemos la ilusión de ganar la Copa, es otra película", declaró al término del encuentro.

