Alexis Canelo: 'Ricardo La Volpe sabe mucho, pero no sabe cómo enseñarlo'

Alexis Canelo, goleador del Toluca, comparó a Ricardo La Volpe, Hernán Cristante y Nacho Ambriz, técnicos que ha tenido durante su estancia en los Diablos Rojos, pero aseguró que es el Bigotón a quien más le cuesta el trato con los jugadores.

"Entre La Volpe y los demás hay un abismo, no me refiero al sentido que uno sepa más que otro, sino que La Volpe, y ya lo han dicho otros jugadores, peca mucho de su trato con el jugador. El señor sabe mucho, más no sabe enseñar, no le sabe llegar al jugador lo que él quiere para que lo sepa plasmar dentro de la cancha", declaró Canelo para el programa Asado Deportivo.

El delantero aseguró que es con Cristante con el que mejor relación ha logrado entablar gracias a su buen trato y amabilidad con los jugadores.

"La diferencia con Cristante es que es muy dócil, de mucho tacto con el jugador, muy explícito, explica bien, uno sabe que lo que él quiere, hace buenos grupos, es un tipo que sabe lo que quiere. Aprecio mucho a Hernán; hasta la fecha tengo contacto con él. Es una gran persona", aseguró.

Con Ambriz también ha tenido una buena relación pese a que lleva poco tiempo de conocerlo, pero confió en que pronto lograran afianzar más al equipo.

"Con Nacho lo conozco poco, recientemente trabajamos, llevamos dos meses. Como persona no lo conozco tanto, mi primera impresión es que es buena persona, muy directo, frontal, tiene su idea clara. Agarra a un Toluca golpeado no solo en los deportivo sino institucionalmente, se está acomodando, es un buen proyecto y está buena la idea que tiene".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OSVALDO GONZÁLEZ: EL EXJUGADOR DE TOLUCA SUFRIÓ UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO EN CHILE