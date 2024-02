Alexis Vega tras su regreso 'triunfal' a Toluca: “No tengo que demostrar nada, ni callar bocas”

Después de conseguir un regreso de ensueño con el Toluca, el delantero del conjunto Escarlata, Alexis Vega aseguró que no tiene nada que demostrar a nadie y mucho menos cerrar bocas, después de las múltiples críticas que recibió tras su salida de Chivas.

"No, de ninguna manera, no tengo que demostrar nada a nadie ni callar bocas, la revancha es conmigo mismo, quiero recuperar mi nivel y si sigo así lo voy a conseguir muy pronto. Nada, hasta el último día en Chivas fui feliz, solo quedar dar gracias y ahora estoy muy contento con Toluca", señaló.

De igual manera agradeció a a sus retractores, ya que enfatizó le ayudaron a crecer, luego de que fue criticado por temas de indisciplina, al igual que por los problemas que ha presentado a lo largo de su carrera en las rodillas.

"Muchas gracias porque me ayudaron a crecer día a día, mucha gente habló de lo que pasó sin saber la verdad, pero por eso no salí a dar explicaciones porque no se las debo a nadie, sé lo que pasó y después todo mundo dijo que tenía problemas en las rodillas, pero estoy aquí disfrutando”, agregó.

Al final, reconoció que venía mal físicamente motivo por el que no había tenido actividad, sin embargo detalló que moría de ganas por jugar y ahora se encuentra feliz en tu etapa con Toluca

"Desde que llegué venía mal físicamente en un tema muscular, porque en una prueba venía desbalanceado, trabajé dos sesiones por día, solo tengo dos entrenamientos en el equipo, yo estuve metiendo manita para venir acá, venir a casa y estoy muy contento. Un momento maravilloso, moría de ganas de jugar en mi casa, se me dio la oportunidad, tenemos un equipo de mucha calidad y lo vamos a tratar de reflejar en cada partido, ahora toca disfrutar con los que siempre han estado, mi familia y hay que seguir por este camino”, concluyó.

