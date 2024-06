Renato Paiva sobre el problema cardíaco de Juan Escobar: "Es un tema para mí muy sensible"

La baja de Juan Escobar con Toluca por cuestiones de salud se debió a un tema del corazón. Así lo reveló el técnico del club escarlata, Renato Paiva, quien puntualizó que tendrán que esperar a que se hagan unos nuevos estudios médicos para confirmar cuál es la condición del paraguayo de cara al Apertura 2024.

"Hay que esperar un mes para repetir exámenes. Hay que esperar un poquito más porque es un protocolo que hay que respetarlo. El tema del corazón, yo he vivido dos situaciones de muerte súbita con Miklós Fehér y con Bruno Baiao, entonces una en cancha y otra después del entrenamiento y es un tema para mí muy sensible. Todo lo que es del corazón es vital, entonces como es vital, todos los cuidados son vitales", declaró en conferencia de prensa el estratega paraguayo.

Escobar no piensa en el retiro, aseguró Paiva, que esperará para pensar en fichajes

Por otra parte, el técnico de los Diablos Rojos aseguró que el jugador no piensa en colgar los botines por ahora. "Es un tema que no es definitivo (retiro), hay un problema identificado... se necesitan hacer estudios, esperar un poquito, así que no hay que tomar decisiones definitivas, la única decisión que es prioritaria para nosotros es respetar la salud. Obviamente el grupo pues esperando que Juan pase este momento y que regrese a trabajar con nosotros".

En cuanto a la posibilidad de buscar alguien que cubra a Escobar en el Apertura 2024, el técnico de Toluca aseguró que esperarán para tomar una decisión. "Es un tema que obviamente de ser tan cercano en cuestiones de tiempo es un tema que ahora estamos analizando, nos estamos reuniendo y analizando no hay una decisión en relación a eso pero si se confirma todo eso pues obviamente podremos pensar en algo de traer otro jugador pero no es una decisión tomada".

¿Llegan Luan y Paulinho? Esto dijo Paiva al respecto

Respecto a los dos jugadores que han sonado como posibles refuerzo, el técnico portugués respondió con evasivas cuando se le cuestionó al respecto. "Sabemos muy bien lo que queremos, las posiciones que queremos reforzar, pero como no hay nada cerrado, sería malo de mi parte. No es nunca la posición de este club hablar de cosas, si se hace, el sí no existe".

"Entonces cuando los jugadores puedan ser presentados pasan a ser jugadores del club, hasta ahí pues nada y entonces yo llego y no está ni Paulinho ni Luan, no están, entonces yo no puedo hablar de jugadores que no están. La única cosa que puedo decir obviamente es que son dos jugadores experientes de muchísima calidad, de una jerarquía tremenda, acostumbradísimos a ganar títulos y eso en este club es importante que nosotros hagamos un upgrade en lo que es la plantilla", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUCIANO CABRAL APUNTA A REFORZAR A LEÓN PARA EL APERTURA 2024