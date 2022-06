Leo Fernández: ‘Quiero ser campeón con Toluca e ir al Mundial de Qatar 2022’

Leo Fernández, quien regresó con el Toluca en el Clausura 2022, pero no tuvieron los resultados deseados, señaló que desea salir campeón con los Diablos Rojos, pues es su principal objetivo dentro del futbol, después es ser convocado por la Selección de Uruguay.

“Primero me encantaría salir campeón, me vuelve loco salir campeón, obviamente que en lo personal me vaya bien y la selección si me encantaría llegar a la selección, sería el máximo objetivo después de quedar campeón”, dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

Para ser tomado en cuenta por Diego Alonso, el charrúa está seguro de que tiene que dejar lo mejor de sí en el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX, pues la ilusión de ir al Mundial de Qatar 2022 la mantendrá hasta el final.

“Espero que, si voy a hacer lo que esté a mi alcance primero acá, con mis compañeros, para después que se dé lo que se tenga que dar. Yo voy a trabajar hasta el último minuto, nadie me quita la ilusión ni la fie, confío en Dios, confío en los tiempos de él, si tiene que ser, y si no, bueno, trabajaremos para que el próximo este ahí por lo menos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CABECITA RODRÍGUEZ SE DESPIDIÓ DEL AL-NASSR: 'UN AGRADECIMIENTO POR SIEMPRE ACOMPAÑARME'