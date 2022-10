Leo Fernández sobre Sinha previo a la Final: 'Me dijo que tenía que escribir mi historia'

Leo Fernández se ha convertido en uno de los referentes en el ataque del Toluca desde su primera etapa con el conjunto choricero, logrando llevarlos a una Final. Es por ello que el uruguayo fue motivado por el ahora directivo del club, Antonio Naelson Sinha.

El sudamericano reveló en conferencia de prensa que no buscará igualar el legado que dejó el naturalizado mexicano, quien incluso le señaló que le tocaba escribir su historia con el cuadro mexiquense, mensaje que recibió de la mejor manera posible.

"Nunca me puse a pensar en igualar a alguien, siempre intento pensar en lo que puedo hacer y escribir yo. Hablo mucho con Sinha, él es un ídolo y me decía que ahora me tocaba escribir mi historia, que me diga eso como una motivación siendo referencia, es increíble. Lo tomo con orgullo, pero no compito ni quiero llegar a ser como nadie. Quiero escribir mi propia historia", indicó.

El atacante de los Diablos Rojos se encuentra ansioso de disputar el partidio decisivo ante los Tuzos, no sin antes agradecer por el apoyo que recibió el equipo en los últimos encuentro y el que le dieron a él desde su llegada al club.

"Desde el primer momento que llegue, me trataron súper bien, la gente del club y la hinchada. Fue increíble todo lo que hicieron. Siempre estoy agradecido a todos los que apoyan y suman para uno. Es lindo sentir ese apoyo porque da fuerzas, tenerlos apoyando tanto. Uno se acuerda y es cuando más ganas nos dan de jugar y ya queremos estar en esa Final", agregó.

Leo Fernández dejó atrás la goleada que les propinó Pachuca en la Fase Regular, partido en el que admite que cometieron muchos errores; no obstante, expresó que al ser una Final se jugará de una manera completamente diferente.

"En realidad, el tema del partido que tuvimos en liga, en gran parte fue un tema nuestro. No nos enfocamos tanto en ese partido, esta es una final y es distinto. Con América nos había tocado perder y ahora defender. Es buscar el resultado más allá de lo que pasó en Liga. Fue de los peores partidos, no vamos a enloquecer, este es otro momento, es una Final y Nacho nos va a dar las pautas para ofender a Pachuca y tratar de parar sus fortalezas", sentenció.

