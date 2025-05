¿Lesión misteriosa? Jesús Humberto López duda por la baja de Paulinho y ‘Gacelo’

Toluca visitó el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves para el partido de Ida de la Gran Final del Clausura 2025 ante América. Sin embargo, lo hizo sin uno de sus mejores jugadores y su goleador, Paulinho.

Poco antes del inicio del partido, se reveló que el portugués, bicampeón goleador de la Liga MX, y máximo anotador de los Diablos Rojos en las últimas dos campañas, no podrá disputar el juego en la Ciudad de México. Tampoco estuvo disponible Édgar 'Gacelo' López, un recambio habitual para Antonio Mohamed.

Periodista pone en duda baja de Paulinho

La ausencia de dos elementos fundamentales en un partido tan importante generó suspicacia en más de uno. No solo los aficionados reaccionaron ante estas bajas, sino que desde los medios de comunicación también consideraron 'extrañas' estas ausencias.

Jesús Humbero López, comentarista de ESPN, cuestionó en redes sociales la baja del atacante portugués. "¿Ya empezamos con cosas raras? ¿Ni Paulinho ni Gacelo? ¿Con qué cáscara de plátano se lesionaron?", escribió en su cuenta de X.

El cronista es aficionado de Toluca, por lo que inmediatamente recibió crítica de otros usuarios por su falta de imparcialidad y su sesgo. Sin embargo, no fue el único pues hubo aficionados que compartieron memes de Paulinho con muchos billetes, como si se hubiera vendido a América para no jugar.

¿Estará Paulinho para la vuelta?

Hasta el momento no se ha revelado la razón por la cual el delantero portugués quedó fuera del encuentro, pues no sólo no fur titular, sino que tampoco salió a la banca. Su lugar lo ocupó Bruno Méndez, pero por ahora es incierto qué pasará con el goleador escarlata, que le hizo falta a los Diablos en el trámite del partido.

