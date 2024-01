Maxi Araujo desea hacer historia en Toluca y emular a Vicente Sánchez y Carlos María Morales

Los uruguayos que marcaron una época en el Infierno. La era de Maxi Araujo en Toluca tiene mucho camino por delante, pero él mismo sabe que detrás hubo compatriotas que dejaron una huella imborrable, y es por ahí el camino que pretende seguir.

Para el atacante charrúa, Vicente Sánchez y Carlos María Morales son dos referentes de los cuales quiere seguir sus pasos y alcanzar a escribir su nombre tal y como ellos lo hicieron con los Diablos Rojos.

“Sí, creo que para mí siempre va a ser el máximo, todavía no me ha tocado salir campeón, no sé si sea en este torneo, pero creo que lo que ellos hicieron acá fue impresionante y yo quiero ir por ese camino también”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

Desde que llegó a Toluca, el nombre de Araujo ha tomado relevancia y ahora es normal que su nombre suene para diferentes equipos dentro y fuera de la Liga, razón por la cual pretende regresar en la cancha todo ese impulso y proyección que le dio el conjunto escarlata.

“Es muy lindo porque es el fruto del trabajo de todos estos años y la verdad que es lindo cuando hay ese tipo de reconocimientos, después yo estoy feliz acá porque Toluca es mucho más grande de lo que se le ve, creo que no se le da la importancia y para mí es un grande, yo en lo personal quiero dejar todo acá en el club”, declaró Maxi Araujo.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MIGUEL HERRERA CARGA CONTRA CHIVAS Y SU TRADICIÓN: 'YA NO SON TODOS MEXICANOS”