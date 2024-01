Toluca: ¿Por qué Alexis Vega no jugará este martes ante Chivas?

El exfutbolista de Chivas, Alexis Vega no tendrá actividad este martes en la visita de Toluca a Guadalajara, esto después de que el entrenador de los Diablos Rojos, Renato Paiva aseguró que el futbolista aún no está bien físicamente, luego de que presentara problemas musculares.

“Ya he dicho sobre Alexis que está en un trabajo de fortalecimiento especial muscular. No quiero que Alexis… por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es su calidad técnica y táctica”, señaló.

De igual manera, el estratega portugués enfatizó en que mientras Alexis Vega no esté en óptimas condiciones para que tenga actividad no lo arriesgarán, motivo por el que continuará sin actividad con Toluca.

“No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso. Primero la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras Alexis no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar sea por lo que sea”, concluyó.

Después de su llegada a Toluca, Alexis Vega se ha perdido dos partidos: en la fecha dos ante Mazatlán y en la fecha pasada ante Puebla, por lo que después de no ser convocado para el duelo ante Chivas de esta noche, será su tercer encuentro sin actividad con el cuadro escarlata.

