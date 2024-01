Joao Rojas 'explotó' contra Tano Ortiz tras salir de Rayados; filtran supuesto mensaje 'fuerte'

Tras la rescisión de su contrato con Rayados de Monterrey debido a su bajo rendimiento, Joao Rojas se despidió de sus compañeros de equipo y aprovechó el momento para mandar un fuerte mensaje a Fernando 'Tano' Ortíz, a quien acuso de haberlo humillado y de falta de valentía

El futbolista ecuatoriano utilizó WhatsApp para despedirse de sus compañeros de equipo, revelando su descontento con el entrenador argentino.

El supuesto mensaje fue filtrado por el periodista Willie González, quien compartió una captura de pantalla que de inmediato comenzó a difundirse en redes sociales.

"Me despido de todos. Incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar. Faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Que bueno que de frente pude decirte lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir", se lee.

Además del mensaje a sus compañeros, Rojas utilizó sus redes sociales para despedirse de la afición de Rayados, disculpándose por no haber podido destacar como él hubiera deseado.

Rojas llegó a Monterrey para el torneo Apertura 2022, pero una severa lesión lo alejó por varios meses de la cancha y nunca pudo mostrar su mejor versión.

