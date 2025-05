Mohamed vuelve a ganar Final al América con polémica de César Ramos

Antonio 'Turco' Mohamed volvió a ganarle un título al América, esta vez con el Toluca, y ya suma cuatro campeonatos en la Liga MX. Sin embargo, la polémica arbitral no estuvo exenta.

Los Diablos Rojos se impusieron 2-0 en el juego de vuelta y se quedaron con la corona, pero el segundo tanto se produjo tras un penal marcado por César Ramos que generó opiniones divididas.

Mohamed con el trofeo del Clausura 2025 | MEXSPORT

Esta no es la primera vez que Ramos Palazuelos toma una decisión controversial que termina beneficiando al al Turco cuando enfrenta a las Águilas en una Final, pues en el Monterrey vs América del Apertura 2019 no señaló una pena máxima a favor de los azulcremas.

Guido Rodríguez fue derribado por Lionel Vangioni dentro del área en un tiro de esquina, pero el nazareno no señaló falta. Momentos después, el VAR lo llamó para revisar la jugada, pero se quedó con su decisión y no hubo penal.

Al final, Rayados se impuso en la tanda de penales y fue precisamente Vangioni quien anotó el tanto definitorio.

Antonio Mohamed besa el trofeo que ganó con Rayados en el Apertura 2019 | MEXSPORT

Todos los títulos de Mohamed en la Liga MX

El argentino ya se colocó como un histórico del futbol mexicano, pues suma cuatro títulos de liga, todos con equipos diferentes.

El primero lo consiguió en el Apertura 2012 cuando dirigía a Xolos, dándole su primer y único campeonato al conjunto fronterizo.

En el Apertura 2014, nuevamente se proclamó como monarca, pero esta vez al mando del América.

Mohamed se coronó con América en el Apertura 2014 | MEXSPORT

Cuatro años después, en el partido antes mencionado del Apertura 2019, le dio la gloria a Rayados.

Ahora, en el Clausura 2025, Mohamed terminó una sequía de 15 años del Toluca y está a un trofeo de igualar a Chivas como el segundo equipo más ganador en la historia de la liga.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Chivas, en peligro: Toluca ya se acerca