Renato Paiva confirma su salida de Toluca, tras eliminación ante América

El técnico portugués, Renato Paiva, dejó de ser entrenador del Toluca, confirmó el propio estratega a RÉCORD, luego de la eliminación de los Diablos Rojos en los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano.

El primero en dar la noticia fue Julio César Merlo, periodista argentino, y luego este medio se comunicó con el estratega, quién sólo atinó a corroborar la información con un ‘sí’.

Ahora resta que la directiva del Toluca lo haga en forma oficial, debido a que, hasta el momento, no ha tenido ninguna comunicación sobre el tema. Este portal se comunicó con la directiva, pero lamentablemente no tuvo respuesta a la pregunta sobre si Paiva seguía o no en el conjunto escarleta, situación que finalmente no sucedió.

Toluca tuvo la mayor inversión esta temporada y generó una de las mayores expectativas de conseguir el título, ya que quedó en la segunda posición, sin embargo, la buena temporada y las grandes sensaciones futbolísticas quedaron en el olvido en los dos últimos partidos de Liguilla, donde América lo superó ampliamente en lo táctico y lo futbolístico. Ahora, Paiva se va y Diablos busca a un nuevo entrenador que le dé el ansiado campeonato al conjunto mexiquense.

