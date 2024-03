Renato Paiva tras en triunfo ante Pumas: 'Hemos hecho la mejor exhibición de la temporada'

Para el técnico de Toluca, Renato Paiva haber escalado al tercer lugar de la tabla es un logro que minimiza ya que lo único que le interesa es el funcionamiento y hoy quedó satisfecho con la actuación de sus Diablos.

"No miro la tabla, miro las formas de cómo ganamos, estábamos ganando sin jugar bien y hoy creo que hemos hecho la mejor exhibición de la temporada, no es fácil que Pumas no tenga un tiro al arco con su parte ofensiva. Tenemos muy bonitos de ataque y mucho equilibrio. En semanas largas es visible la evolución, me quedo con la alegría a la afición, siempre están", aseguró el estratega europeo.

Con el triunfo ante Pumas, Paiva ya superó la marca de puntos que consiguió en su etapa con León es un dato que le tiene despreocupado debido a que confía en su trayectoria de más de 23 años 18 de ellos trabajando en el Benfica de su país.

"No me gusta individualizar, lo que yo siento y me pasó no es importante, yo sé cómo trabajo es una historia larga de 23 años con muchos éxitos y obviamente con momentos menos buenos, pero que la gente haga esa valoración. Lo que no es negociable es la pasión de que hemos intentado todo. Estoy convencido de que el futuro aquí va a ser muy bonito; 18 años en Benfica alguna cualidad debemos de tener", finalizó Renato Paiva.

