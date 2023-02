Toluca: Ignacio Ambriz reconoció la forma defensiva de jugar de su equipo

Ignacio Ambriz, director técnico de Toluca, reconoció la forma en la que juega su equipo en el Clausura 2023. El estratega de los Diablos Rojos habló en conferencia de prensa después del partido entre los choriceros contra Atlético de San Luis, en donde los suyos vencieron 2-0 al rival.

El DT argumentó que prefiere que su equipo no reciba gol, aunque lo critiquen de ser un equipo defensivo cuando tienen la delantera en el marcador: "Me gusta más no recibir gol", dijo Ambriz.

"A veces la gente se enoja porque tocamos mucho el balón, pero no podemos anotar cinco goles siempre, hoy anotamos dos, pero estamos en el camino y estamos para seguir creciendo. Me gusta más no recibir gol, antes anotábamos mucho, pero nos metían muchos goles. Yo aplaudo eso y en el otro lado tenemos jugadores de calidad que saben definir", detalló Ambriz.

Los del Estado de México sumaron su segundo partido sin recibir gol, vencieron a Santos 5-0 y a los potositos 2-0, también empataron ante Atlas y León sin goles.

