Toluca: Luuk de Jong no ha recibido oferta de los Diablos Rojos

Tras los rumores que colocan a Luuk de Jong en el Toluca, Francisco Suinaga confesó que no han hecho una oferta formal al Sevilla, dueño de la carta del neerlandés, quien jugó con el Barcelona la temporada pasada.

Fue el medio ElDesmarque de Sevilla quien confesó esta información, pues fue el propio Suinaga, presidente de los Diablos Rojos quien detalló a dicho portal que solo están en pláticas con el equipo español.

“El club mexicano está en contacto con el Sevilla a través de un intermediario, pero a Nervión únicamente le ha llegado un simple tanteo y no hay oferta alguna. Este extremo ha sido confirmado a ElDesmarque el presidente del Toluca, Francisco Suinaga, que indica que ‘solo ha habido pláticas, no hay oferta como tal’”, expuso el periódico.

Además, señaló que de Jong no tiene pensado emigrar al otro futbol que no sea en Europa, por lo que su llegada al equipo del Estado de México suena aún más imposible.

“El holandés no tiene nada clara la idea de irse al futbol mexicano y, de momento, no quiere marcharse. De Jong está mirando ofertas en Europa y en estos momentos no se planeta probar un destino exótico, salvo que ofrezcan un salario irrechazable”, finalizó el medio.

