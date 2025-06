Rayados recupera jugadores de cara al duelo frente a Borussia Dortmund

Rayados de Monterrey fue el único equipo mexicano que se clasificó a la ronda de Octavos de Final del Mundial de Clubes; sin embargo, en su último duelo ante Urawa Reds, tuvo algunas ausencias que de cierta forma preocuparon a la afición regiomontana. Para el duelo de Octavos ante Borussia Dortmund, 'La Pandilla' podrá contar con algunos regresos.

Rayados goleó 0-4 a Urawa para meterse a Octavos | AP

¿Quiénes regresan con Rayados para la siguiente etapa?

Para su tercer partido en el Rose Bowl de Pasadena ante Urawa, los Rayados no contaron con dos jugadores importantes en el esquema de su nuevo entrenador Domenec Torrent: Sergio Canales y Johan Rojas, quienes de plano no fueron considerados para dicho duelo; no obstante, para el partido con sede en Atlanta, el estratega español ya podrá contar con ellos.

Otro de los jugadores que podrá tener acción nuevamente es Jorge el 'Corcho' Rodríguez, quien no tuvo actividad en contra del cuadro nipón debido a una acumulación de tarjetas en los dos juegos previos, de manera más específica, por su segunda tarjeta preventiva en el compromiso ante River Plate.

Sin dos de sus figuras, los regios lograron clasificar | AP

¿Cuándo juega Monterrey los Octavos?

La clasificación de Rayados a la siguiente fase se dio como segundo lugar del Grupo E, por lo que se enfrentará al primer lugar del F, Borussia Dortmund, quienes terminaron superando a Mamelodi Sundowns, Ulsan y Fluminense, rival del primer lugar del grupo de los regios, Inter de Milán.

El duelo se llevará a cabo este martes 1 de julio; la sede será Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium. El ganador de ese duelo avanzará en la llave para hipotéticamente enfrentarse al ganador de la llave de Real Madrid en contra de Juventus, quienes jugarán ese mismo día, pero por la tarde.

Dortmund se quedó con el liderato de su grupo | AP

Regístrate en DAZN y ve todos los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis: https://prf.hn/click/camref:1011l5brT2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA designa a árbitro argentino para el partido entre Rayados y Borussia Dortmund