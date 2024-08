El nuevo entrenador del Chelsea descarta por completo a Raheem Sterling

El estratega italiano del Chelsea, Enzo Maresca, se encontró con un ‘gran dilema’ para el comienzo de esta temporada, pues debido a todas las contrataciones que el club londinense realizo, varios jugadores ya no tienen hueco con el primer equipo, tal es el caso de Raheem Sterling, quien ya fue notificado que no tendrá minutos esta temporada.

A una semana del cierre del mercado de transferencia en Europa, Sterling no tiene equipo y entrena por separado con el Chelsea y corre el riesgo de no encontrar club y quedarse con Los Blues por lo menos un semestre, pero separado de la plantilla, situación que tiene sin preocupación al DT italiano.

"Ese no es mi problema. Estoy aquí para tomar decisiones. No pienso en cuántos años quedan de contrato, no es mi trabajo. Pueden tener un contrato de 20 años, no me importa", declaró Maresca a los medios.

De igual forma Maresca señaló que no tiene ningún problema con Sterling y le notificó personalmente que no entra en planes del equipo a pesar de ser un extraordinario jugador, pues buscan un extremo de condiciones diferentes al del inglés.

“He sido sincero, aquí no jugará ni un minuto. No es que no crea que sea un buen jugador, pero prefiero un estilo de juego diferente. Es sencillo"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESPOSA DE CHRISTIAN CUEVA REVELA GRAVE PROBLEMA DE ALCOHOLISMO: “BEBÍA UNA SEMANA COMPLETA”