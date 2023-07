Jorge Campos aseguró que México debe hacer proyecto a largo plazo

Jorge Campos, exjugador de los Pumas, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol debe de realizar proyectos a largo plazos, ya que considera que los dirigentes son los culpables del rendimiento del Tri en los últimos años.

“Pero en México no se trabaja a largo plazo. Los directivos compran magia; quieren tener una varita mágica y cambiarlo todo. Y luego le echamos la culpa al entrenador y el problema es que no hay un proceso. No tenemos formación de jugadores”, mencionó Campos en entrevista para ESPN.

Además, el comentarista de TV Azteca mencionó que ni con la llegada del mejor entrenador del mundo el panorama va a cambiar, pues no hay un proyecto de 20 años o más que puedan respaldar a los jóvenes.

“Por eso puede venir a la Selección Mexicana, el mejor técnico del mundo o los tres mejores técnicos del mundo y no van a poder. La culpa no es del director técnico”, declaró Jorge Campos.

El exportero de los Pumas finalizó con que México debe de enfocarse en el próximo proceso mundialista y no en ganar la Copa Oro, pues considera que no que la obtención del título no va a cambiar nada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUILLERMO OCHOA TIENE UNA CITA CON LA HISTORIA EN LA FINAL DE LA COPA ORO