Anuario RÉCORD: Así fue febrero de 2022 en el mundo del deporte

Lo más relevante del mes de febrero sucedió el día 12 y fue el campeonato del mundo del Chelsea, equipo que se impuso en la Final 2-1 sobre el Palmeiras de Brasil, con el que continúan el dominio europeo.

Los Blues lograron sacarse la espina de aquella Final de la justa mundialista a nivel de clubes que perdieron ante el Corinthians en el invierno de 2012, que fuera precisamente el último campeonato de un equipo no perteneciente a la UEFA.

Asimismo, fuimos testigos de la última edición del Mundial de Clubes bajo el formato que conocemos, pues para el año siguiente vendrá uno nuevo para este certamen.

Los primeros minutos del partido fueron toscos, sin claras ocasiones, sin ritmo y con dos equipos más preocupados de no perder que de intentar ofender al rival.

Fue hasta el segundo tiempo, que apareció Romelu Lukaku y de cabeza puso el primero para los londinenses; sin embargo, minutos más tarde, un error de Thiago Silva ocasionó que los brasileños igualaran el marcador.

Terminaron los 90 minutos y con el 1-1 el duelo se tuvo que alargar a la prórroga. Fue ahí que el árbitro marcó penalti en favor del Chelsea por una mano. El penalti lo transformó Havertz para darle un nuevo título a la escuadra inglesa.

FUTBOL NACIONAL

El 2 de febrero, México recibió a Panamá en el Estadio Azteca en duelo correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas, duelo que para el Tri era de vital importancia en sus aspiraciones para ir a Qatar.

Con la victoria frente al conjunto canalero, el cuadro azteca igualó con Estados Unidos en puntos en el Octagonal y se alejó por cuatro unidades de los centroamericanos, quienes finalmente no consiguieron su boleto a la justa mundialista.

El ambiente en el entorno del futbol mexicano era tenso, pues el equipo comandado por Gerardo Martino estaba dejando desde entonces muchas dudas en cuanto su accionar, y aunque la calificación no estaba en latente riesgo, se temía tener que clasificarse por la vía del Repechaje.

Finalmente, aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula, después de haber sufrido casi todo el partido, una falta sobre Diego Laínez provocó un penalti en favor del Tri, mismo que fue bien ejecutado por Raúl Jiménez, quien confirmó ser un verdugo de la escuadra canalera.

México consiguió tres valiosos puntos que le dieron la tranquilidad para seguir en busca de la clasificación directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El primero de febrero fue el cierre de registros para el Clausura 2022. Sin duda fue uno de los mercados de fichajes donde no se recuerdan grandes movimientos ni fichajes bomba.

El papá de Rogelio Funes Mori comentó que la Selección tuvo un mal rendimiento, sin embargo, el mediocampista mexicano, Héctor Herrera fue quien se llevó la peor parte al no poder darle una asistencia a su hijo

"No puedo creer que un terrible mediocampista que juega en el Atlético de Madrid de 10 pases que dio, seis los diera mal. No puedo creer que no abastezcan al '9', así el centro delantero nunca va a llegar a ser el goleador que quiere México", dijo en entrevista para ESPN.

La victoria de México ante Panamá significó la número 100 para Andrés Guardado defendiendo esta camiseta. El Principito, quien debutó con el Tri en el lejano 2006, solo está detrás de figuras como Sergio Ramos con un total de 131, Iker Casillas en la portería de España con 121 encuentros, y empató a Xavi.

El América no tuvo el mejor inicio en el Clausura 2022, motivo por el que, Emilio Azcárraga realizó una visita de manera inesperada al Nido para darles un jalón de orejas a todos los integrantes del club, incluyendo cuerpo técnico y directiva.

El Monterrey viajó a Emiratos Árabes para iniciar su participación en el Mundial de Clubes. Los Rayados, encabezados por el técnico, Javier Aguirre volaron con equipo completo hasta la Ciudad de Abu Dabi, a excepción de César Montes, quien tuvo que permanecer en la capital regia debido a que dio positivo por Covid 19.

Rayados se despidió muy pronto del Mundial de clubes al perder 1-0 en su debut contra Al Ahly de Egipto. La escuadra de Javier Aguirre registró una de las peores actuaciones de clubes mexicanos en dicho certamen al terminar en quinto lugar de la competencia.

Producto del mal inicio de torneo, las cosas se pusieron tensas en el América. RÉCORD confirmó que, al interior del Nido había mucha desconfianza e inconformidad por los malos resultados del equipo, los cuales lo tenían sumido en el fondo de la tabla, por lo que la cabeza de Santiago Solari estaba ya en riesgo.

Luego de su fugaz paso por el futbol europeo, José Juan Macias regresó a Chivas, club que lo vio nacer como profesional y en el que de acuerdo con él estuvo feliz de volver. “Quiero contarles que estoy muy feliz por mi regreso a casa. Escribo estas líneas porque quiero mandar dos mensajes muy concretos después de varios días de reflexión en donde he intentado ser lo más autocrítico posible sobre lo que he hecho y dejado de hacer en los últimos meses de mi carrera”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram.

Jesús Molina sufrió una grave lesión en la rodilla derecha durante el partido amistoso entre Chivas Tapatío y el Atlanta United. Tras hacerle los estudios correspondientes se determinó que tuvo rotura completa de ligamento cruzado, por lo que se mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses.

Si había un jugador que anhelaba subirse al barco mundialista con la Selección Mexicana, era Alan Mozo, quien incluso aseguró que iba a estar presente en Qatar, algo que finalmente no sucedió.

“Por supuesto que sí (estar en Qatar). De hecho, con mi novia, viene Bad Bunny y dije sabes que ‘no vamos a comprar boletos porque yo voy a estar en Qatar’. y así de seguro estoy que voy a tener la posibilidad", mencionó para Fox Sports.

FUTBOL INTERNACIONAL

Febrero es el mes de la Champions League, y fue justamente el día 14 que arrancaron los Octavos de Final, en los que fuimos testigos de grandes enfrentamientos, siendo el plato fuerte el Real Madrid vs Paris Saint Germain.

El resto de las llaves fueron Sporting de Lisboa contra Manchester City, RB Leipzig ante Bayern Munich, Inter de Milan contra Liverpool, Chelsea contra Lille, Villarreal ante la Juventus, Benfica en contra del Ajax y el Atlético de Madrid ante el Manchester United.

En un principio todos estos equipos iniciaban el camino a Rusia, País en el que se celebraría la Gran Final; sin embargo, debido a los conflictos bélicos en los que se vio involucrado, la FIFA y la UEFA optaron por cambiar la sede a Francia.

Al final, fue el Real Madrid el equipo que logró levantar la Orejona ante un Liverpool que buscaba revancha de aquella batalla en 2018, donde los merengues también se alzaron con el título; sin embargo, volvieron a sucumbir ante el Rey de Europa.

Pierre Emerick Aubameyang se convirtió en refuerzo del Barcelona, motivo por el cual tuvo que despedirse del Arsenal. "A los aficionados del Arsenal, gracias por hacer de Londres mi hogar y el de mi familia durante los últimos cuatro años. Pasamos por altibajos juntos y su apoyo significó todo para mí. Tener la oportunidad de ganar trofeos y el honor de ser el capitán de este club es algo que siempre guardaré en mi corazón”, dijo el delantero.

Corea del Sur se impuso 2-0 a Siria en las Eliminatorias Mundialistas y amarró su boleto a Qatar 2022. Los Tigres se convirtieron en la décimo quinta selección en colarse a la justa celebrada en Medio Oriente, en la que fueron la sorpresa luego de meterse a los Octavos de Final, donde cayeron goleados por Brasil.

El portugués, Joan Cancelo amplió su contrato con el Manchester City por dos temporadas más, hasta 2027. El lateral se convirtió en una pieza indispensable en el esquema de Pep Guardiola, motivo por el que la directiva de los citizens decidió ampliar su contrato.

El Real Madrid sufrió una estrepitosa caída frente al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, quienes se impusieron por marcador de 1-0. Con esto, la entidad merengue se despidió de la posibilidad de conseguir el triplete en la temporada, pues finalmente solo pudieron ganar La Liga y la Champions League.

El exfutbolista de la selección neerlandesa y del Barcelona, quien ocupaba el cargo de director deportivo del Ajax, fue cesado, tras darse a conocer que acosaba a algunas trabajadoras de dicha institución. Overmars, de 48 años fue acusado de haber enviado durante un largo periodo de tiempo mensajes que traspasaban los límites de lo apropiado a varias colegas femeninas, hecho que no fue tolerado por el conjunto de Ámsterdam.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI SOBRE MALAGÓN: 'ESTÁ CERRANDO SU FICHAJE CON AMÉRICA, NO HAY QUE ARRIESGARLO'