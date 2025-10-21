Agenda deportiva del miércoles 22 de octubre de 2025

La actividad deportiva de este miércoles 22 de octubre se presenta como una auténtica maratón de emociones, con el cierre de la jornada doble de la Liga MX, duelos clave en la UEFA Champions League y, lo más esperado para muchos, el emocionante inicio de la temporada regular de la NBA.

Jornada 3 de la Champions League | AP

Cruzando el Atlántico, la UEFA Champions League mantiene su intensidad. El duelo que se roba los titulares es el choque de gigantes entre el Real Madrid y la Juventus, una rivalidad que siempre promete drama y calidad en la máxima competición europea de clubes.

La adrenalina comenzará a fluir en las duelas con el regreso del mejor baloncesto del mundo. La NBA enciende sus luces con dos enfrentamientos estelares: los New York Knicks reciben a los Cleveland Cavaliers a las 17:00 horas, seguido por el clásico texano que pondrá a prueba a Luka Dončić cuando los Dallas Mavericks se midan a los San Antonio Spurs a las 19:30 horas.

Mientras el balón naranja rebota, la pasión del fútbol mexicano llega a su punto álgido con el final de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX. Los reflectores apuntan a tres partidos clave para la clasificación, todos cruciales en la recta final por un lugar en la Liguilla o el Play-In.

Jornada doble de la Liga MX | IMAGO7

A las 19:00 horas, el Estadio Hidalgo será testigo del enfrentamiento entre Pachuca y Tigres, un duelo de aspirantes al título. Simultáneamente, las Chivas de Guadalajara, urgidas de seguir escalando posiciones, visitarán al Querétaro en un partido de alta tensión.

Más tarde, a las 21:05 horas, los Pumas UNAM jugarán un partido vital en casa contra el Atlético de San Luis. Una victoria es indispensable para los universitarios si desean asegurar un puesto en la fase final, en una jornada que también incluye el Tijuana vs. Toluca y el Atlas vs. León a las 21:00 horas.

En resumen, este miércoles ofrece una programación deportiva completa y diversa: desde los grandes del fútbol europeo y mexicano, hasta el arranque de una nueva y prometedora temporada de la NBA. Un día imperdible para los aficionados.

Agenda deportiva miércoles 22 de octubre |