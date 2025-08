Diego Valdés, ex de América, revela leve problema cardíaco que casi frustra su llegada a Vélez

El pasado 21 de junio el Club América hizo oficial la salida de Diego Valdés quién partía rumbo a Argentina para fichar por Vélez Sarfield. Lamentablemente las lesiones no han respetado al chileno, quién recientemente confesó no haber pasado las pruebas físicas por un estudio del corazón que no pasó satisfactoriamente y que en su momento le impidió firmar su contrato con Vélez.

Tal como se reportó en Argentina, Diego Valdés no pasó los exámenes médicos con Vélez y esto puso en duda su fichaje. El ex de América reveló que sus estudios del corazón presentaron una ligera anomalía. Afortunadamente, el propio futbolista confirmó que este no es un problema de gravedad y se encuentra en buen estado de salud.

"Cuando llegué, me hicieron un examen al corazón que no salió bien y no pude firmar. Al otro día hice unos nuevos estudios, donde se aclaró todo y pude firmar con Vélez. Es un tema que no es de gravedad, estoy bien de salud que es lo más importante", declaró Valdés para Vélez670.

Cabe señalar que durante los tres años y medio que estuvo en América, el cuerpo médico de Las Águilas nunca informó sobre alguna anomalía cardiaca en los estudios de Diego Valdés y esto se presentó hasta.

Diego Valdés listo para debutar

Lesión impiden debut de Valdés en Vélez

Es importante enfatizar que el ‘pequeño problema’ que presentó en sus estudios del corazón no tiene nada que ver con que aún no haya debutado con Vélez Sarfield, pues esto se debe a problemas musculares que presentó el chileno a su llegada, mismos que ya ha superado por lo que está disponible para jugar.

"Estoy disponible para jugar contra San Lorenzo. Con el cuerpo técnico queremos que ese sea mi debut"

