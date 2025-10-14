El Salvador vs Guatemala EN VIVO Eliminatorias Mundialistas Concacaf

La pasión del futbol centroamericano se enciende este martes con un crucial enfrentamiento en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026: La Selección de El Salvador recibirá a Guatemala en el mítico Estadio Cuscatlán.

Ambas selecciones llegan con la obligación de sumar tres puntos. La tabla de posiciones es un espejo de la urgencia: El Salvador se ubica en la tercera posición del Grupo A con 3 puntos, mientras que Guatemala ocupa el último lugar con solo 2 unidades.

Por encima, Surinam y Panamá lideran con 5 puntos cada uno, lo que subraya la necesidad de una victoria para cualquiera de los dos cuadros centroamericanos si desean mantener vivas sus aspiraciones de asistir al Mundial.

El equipo dirigido por Hernán Darío "Bolillo" Gómez busca redimirse ante su afición tras una racha de resultados adversos, incluyendo la reciente derrota ante Panamá. Sin embargo, tienen a su favor el antecedente de haber ganado el primer duelo de esta fase contra los chapines (0-1).

Por su parte, los pupilos de Luis Fernando Tena, Guatemala, llegan golpeados por el empate (1-1) que se les escapó en los últimos minutos ante Surinam, una situación que los ha dejado en el fondo de la tabla y sin victorias en lo que va del torneo.