La Selección de Suecia despide a Tomasson tras fracaso en eliminatorias de la UEFA

El entrenador sueco, Jon Dahl Tomasson, fue despedido el martes después de su fracaso en la clasificación de UEFA para la Copa del Mundo en la que no logró sacar lo mejor de un equipo lleno de jugadores de los principales clubes de Europa.

Tomasson, un ex delantero de Dinamarca contratado el año pasado como primer entrenador nacido en el extranjero de Suecia, no sobrevivió a una humillante derrota en casa por 1-0 ante Kosovo que dejó a los suecos en el último lugar en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo con un punto en cuatro partidos..

Alexander Isak, quien recientemente se unió al Liverpool como el jugador de fútbol inglés más caro de la historia, lo llamó una "situación de crisis". El delantero Viktor Gyökeres, que recientemente se unió al líder de la Premier League, el Arsenal, lo resumió como un "fiasco".

Simon Åström, jefe de la Asociación Sueca de Fútbol, fue menos dramático. "La decisión tomada por la junta de la asociación se basa en el hecho de que el equipo nacional masculino no ha entregado los resultados que esperábamos. Todavía hay una posibilidad de llegar a los playoffs (Copa del Mundo) en marzo, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tengamos las mejores condiciones posibles para llegar a las finales de la Copa del Mundo".

¿Puede llegar Suecia a playoffs?

Es poco probable que Suecia se asegure un lugar en los playoffs al terminar en segundo lugar en un grupo encabezado por Suiza. Kosovo, que ha vencido a Suecia en casa y fuera en el juego de grupo, tiene siete puntos, seis ganados ante Suecia, con dos partidos de clasificación restantes.

Sin embargo, Suecia está lista para entrar en los playoffs en virtud de ganar su grupo de la Liga de Naciones el año pasado, aunque después de caer en el tercero de cuatro niveles en el fútbol europeo. Entrar por esa ruta probablemente significaría un camino más difícil en los playoffs.

Fracaso para un equipo de estrellas

Suecia terminó el partido contra Kosovo el lunes con Isak y Gyökeres, los delanteros titulares del Liverpool y el Arsenal, respectivamente, después de transferencias por un total de 250 millones de dólares este verano, al frente. También alinearon Anthony Elanga del Newcastle en la banda izquierda y Roony Bardghji del Barcelona en la banda derecha.

Otros jugadores de gran nombre en el equipo sueco contra Kosovo fueron el centrocampista central Lucas Bergvall del Tottenham y Victor Lindelof, que solía jugar para el Manchester United y ahora estaba en el Aston Villa.

Tomasson, que anotó 52 goles para su país y ganó la Champions League con el AC Milan, ha sido ampliamente criticado por no establecer una identidad de ataque clara con los jugadores a su disposición durante los 18 partidos que ha estado a cargo desde que se convirtió en entrenador de Suecia en febrero de 2024.

