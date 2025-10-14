Presencia de francotiradores genera alerta previo al juego de Italia contra Israel en las eliminatorias

Los francotiradores están en la azotea del hotel de la Selección de Israel en Udine y la ciudad italiana está en alerta máxima antes del partido de la eliminatoria de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 este martes.

El sonido de los helicópteros que velan la ciudad ha llenado el aire desde la mañana, horas antes de que el partido de que comience el partido de la Selección de Italia ante los israelís en el Stadio Friuli. El juego ha sido colocado en la categoría de mayor riesgo a pesar de un acuerdo de alto el fuego innovador que ha detenido dos años de genocidio en Gaza.

Francotiradores presentes en el hotel de Israel | AP

Habrá marcha a favor de Palestina

Una marcha Pro-Palestina está programada para comenzar en el centro de la ciudad unas horas antes del inicio y se espera que atraiga a unas diez mil personas. Se mantendrá alejado del estadio que se encuentra en las afueras de la ciudad.

Muchas tiendas y restaurantes han decidido no abrir el martes y hay reglas estrictas para aquellos que lo hacen, incluida la eliminación de cualquier mueble de exterior u otros objetos que potencialmente podrían usarse como armas.

Operativo militar previo al juego de Italia contra Israel | AP

¿Cómo será el protocolo de seguridad?

El autobús del equipo de Israel será escoltado al estadio con la máxima seguridad y también habrá francotiradores en el techo de la arena, así como una fuerte presencia policial y militar.

Italia también jugó contra Israel hace un año en Udine, que fue elegido debido a la relativa dificultad de llegar a la ciudad en el noreste de Italia, cerca de la frontera eslovena, y la facilidad de aislar el estadio, donde se han establecido bloqueos de carreteras por todas partes.

Gennaro Gattuso en conferencia de prensa | AP

El área ha sido declarada "zona roja", y solo los fanáticos con entradas pueden pasar a través de las altas barreras metálicas. Se ha aconsejado encarecidamente a los partidarios que lleguen temprano debido a los controles rigurosos y que todos también tienen que pasar por detectores de metales.

Se espera poca afluencia

Se han vendido poco más de nueve mil entradas para la clasificación en el Stadio Friuli, con 25 mil 000 asientos, y es probable que haya menos gente dentro del estadio que en la manifestación. También hubo una manifestación a favor de Palestina el año pasado antes del partido, pero solo atrajo a unos mil manifestantes.

Selección de Israel en entrenamiento | AP