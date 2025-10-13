Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en Asia

A falta de menos de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las confederaciones alrededor del mundo disputan sus Eliminatorias para definir a las Selecciones que las representarán.

Con el aumento a 48 Selecciones Nacionales para el Mundial, varias confederaciones -por no decir todas- sufrieron un cambio de cara a la Copa del Mundo. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) amplió sus cupos, por lo que puede tener un total de nueve Selecciones en el siguiente Mundial a celebrarse en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Jordania | AP

Formato de la AFC

En la confederación su formato se estipula de la siguiente manera. La AFC tiene cinco rondas de clasificación -ahora está en marcha la cuarta- que comenzaron en octubre del 2023. En la primera ronda, 20 equipos disputaron una eliminatoria con partidos de ida y vuelta; estos equipos eran los últimos clasificados en el Ranking FIFA.

Los 10 ganadores de esos enfrentamientos clasificaron junto con las otras 26 selecciones restantes a la segunda ronda. Divididos en nueve grupos de cuatro integrantes cada uno, los clasificados a la tercera ronda fueron los dos líderes de cada sector; clasificando 18 selecciones.

Son | AP

Para la tercera, 18 Selecciones buscaron su lugar en la Copa del Mundo. El formato se dividió en tres grupos de seis equipos cada uno, los dos equipos líderes de cada sector (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia y Jordania), clasificaron al próximo Campeonato Mundial.

Tabla del torneo

GRUPO A PTS PJ Irán* 23 10 Uzbekistán* 21 10 Emiratos Árabes Unidos 15 10 Qatar 13 10 Kirguistán 8 10 Corea del Norte 3 10 GRUPO B Corea del Sur* 22 10 Jordania* 16 10 Irak 15 10 Omán 11 10 Palestina 10 10 Kuwait 5 10 GRUPO C Japón* 23 10 Australia* 19 10 Arabia Saudita 13 10 Indonesia 12 10 Baréin 9 10 China 6 10

Cómo va la cuarta ronda de las Eliminatorias Asiáticas rumbo al Mundial 2026

Tras la conclusión de la tercera ronda, las seis selecciones restantes —es decir, las que terminaron en tercer y cuarto lugar de cada grupo— pasaron a disputar la cuarta ronda de clasificación de la AFC, etapa que definirá los últimos dos boletos directos para Asia rumbo al Mundial 2026.

En esta fase, los seis equipos se dividen en dos grupos de tres, y juegan partidos en formato de liguilla corta, todos contra todos. Los ganadores de cada grupo obtendrán un pase directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos segundos lugares avanzarán a la quinta ronda, una especie de repechaje asiático.

Juego entre Indonesia e Irak I AP

Actualmente, Emiratos Árabes Unidos lidera el Grupo A, tras su remontada ante Omán, y podría asegurar su clasificación si empata ante Qatar en la última jornada. En el Grupo B, Irak y Arabia Saudita se perfilan como los grandes contendientes por el liderato, con un enfrentamiento directo que será decisivo. Los perdedores de cada grupo aún tendrán una última oportunidad en la quinta ronda, donde buscarán el cupo para la repesca intercontinental.

Esta cuarta ronda, disputada bajo gran presión y en fechas FIFA de octubre y noviembre de 2025, promete convertirse en una de las etapas más reñidas de la clasificación asiática, dado que podría definir la presencia de potencias tradicionales y de selecciones emergentes que aspiran a sorprender en Norteamérica 2026.

GRUPO A EQUIPO JJ GF GC DG PTS Emiratos Árabes Unidos 1 2 1 +1 3 Qatar 1 0 0 0 1 Omán 2 1 2 -1 1

GRUPO B EQUIPO JJ GF GC DG PTS Arabia Saudita 1 3 2 +1 3 Irak 1 1 0 +1 3 Indonesia 2 2 4 -2 0

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ VA LA ELIMINATORIA RUMBO AL MUNDIAL 2026 EN EUROPA