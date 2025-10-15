Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Final del Mundial Sub 20?

El futbol juvenil tiene una cita con la historia. Argentina y Marruecos chocarán en la Final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, un duelo que resume la esencia del torneo: pasión, sacrificio y sueños que comienzan a hacerse grandes.

De un lado, la Albiceleste, eterna candidata, implacable y con el ADN ganador que la ha llevado a dominar esta categoría por décadas.

Del otro, Marruecos, la gran revelación que desafió todos los pronósticos y, con garra africana, se metió entre los gigantes del futbol mundial.

Marruecos: la epopeya de los Leones del Atlas

Pocas veces un equipo ha emocionado tanto desde la resistencia. Marruecos vivió una semifinal de película ante Francia, donde la tensión se respiraba en cada jugada. El marcador 1-1 llevó el partido a los penales, y fue ahí donde emergió el héroe inesperado: Abdelhakim El Mesbahi, un joven portero que entró de cambio justo antes del final del tiempo extra.

Con la serenidad de un veterano, El Mesbahi detuvo el disparo decisivo de Djylian N’Guessan, desatando el grito que hizo temblar Santiago. Marruecos, por primera vez en la historia, jugará una final del Mundial Sub-20.

Un autogol del francés Lisandro Olmeta había adelantado a los africanos, pero Lucas Michel empató para Francia. Lesiones, nervios y drama marcaron el camino, pero Marruecos resistió. Hoy, los Leones del Atlas rugen con fuerza y sueñan con una hazaña continental.

Marruecos jugará la Final I AP

Argentina: la fuerza de la tradición

Mientras tanto, Argentina volvió a mostrar su poderío. En un partido de ajedrez ante Colombia, bastó una jugada precisa al minuto 72: Mateo Silvetti, el joven delantero del Inter Miami, empujó el balón al fondo y selló el 1-0 que clasificó a los sudamericanos a su octava final en la historia del torneo.

La Albiceleste no deslumbra con lujos, pero domina con inteligencia. Se defiende con oficio, golpea con eficacia y no perdona los errores.

Colombia lo intentó, pero la falta de definición y la expulsión de Jhon Alexander Rentería Arias sellaron su suerte.

Con seis victorias consecutivas y un camino sin fisuras, Argentina llega a la final como favorita, fiel a su historia y con el hambre intacta de un campeón.

Argentina estará a la Final I AP

¿Cuándo y dónde ver la Final?

Fecha: domingo 19 de octubre

Horas: 17:00 horas

Transmisión: Canal 9, TUDN y Vix