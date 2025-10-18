Atlético de Madrid vs Osasuna EN VIVO LaLiga Jornada 9

La LaLiga 2025/26 continúa con su ritmo frenético y el Atlético de Madrid recibe al Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano por la jornada 8. El conjunto colchonero vive un momento ascendente, mientras que los rojillos buscan reencontrarse con la regularidad tras un arranque de campeonato lleno de altibajos. El duelo promete intensidad, goles y una atmósfera vibrante en la casa del Atleti.

El equipo dirigido por Diego Simeone parece haber encontrado el equilibrio que le faltaba en el inicio de la temporada. Con una plantilla reforzada y un ataque más dinámico, el Atlético ha vuelto a ser un rival temible en su estadio. Los Colchoneros llegan con la confianza por las nubes y la intención de sumar tres puntos que los mantengan cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Las estadísticas recientes refuerzan el optimismo del conjunto madrileño. En los últimos cinco enfrentamientos directos ante Osasuna, el Atleti ha ganado tres partidos, mientras que los navarros se quedaron con dos triunfos. Entre ambos se han marcado 13 goles en ese periodo, lo que anticipa un duelo abierto y con muchas opciones en las áreas.

El antecedente más reciente en el Metropolitano se remonta a la jornada 19 de la temporada pasada, cuando el Atlético se impuso 1-0 con gol de Julián Álvarez, tras una asistencia precisa de Clément Lenglet. Aquella victoria fue clave para consolidar al Atleti en los puestos europeos y dejó claro que, en casa, los de Simeone siguen siendo un hueso duro de roer.

Osasuna busca dar el golpe ante un rival en forma

Por su parte, el Osasuna de Alessio Lisci no ha tenido el mejor arranque en esta nueva campaña. Con solo 10 puntos en su cuenta, el conjunto navarro se encuentra por debajo de sus expectativas, con cuatro unidades menos que a estas alturas de la temporada pasada. Su rendimiento ha sido irregular: alterna buenas actuaciones ofensivas con errores defensivos que le han costado partidos clave. Una derrota en Madrid podría profundizar la crisis y alejar al equipo de la pelea por posiciones europeas.

Aun así, Osasuna ha demostrado que puede complicar al Atlético. Con jugadores peligrosos en ataque y una propuesta valiente, los rojillos intentarán aprovechar cualquier desconcentración local. Lisci sabe que sumar en el Metropolitano no es tarea sencilla, pero confía en el espíritu competitivo de su equipo para dar la sorpresa y cortar la buena racha del rival.

En paralelo, los focos en el mercado apuntan al Atlético, que sigue de cerca al joven danés Victor Froholdt, mediocampista del Porto y una de las revelaciones de la temporada. Con apenas 19 años, el talentoso centrocampista ha despertado el interés de varios clubes europeos, y los colchoneros estarían dispuestos a intentar su fichaje en la próxima ventana invernal. Su llegada podría aportar frescura al mediocampo y consolidar la renovación del equipo.