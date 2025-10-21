Barcelona vs Olympiacos EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

El Barcelona enfrenta una de esas noches que pueden marcar el rumbo de su temporada en Europa. El conjunto blaugrana recibe al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions League, con la necesidad de sumar tres puntos que lo mantengan con vida en la lucha por la clasificación. Con solo una victoria en dos partidos, los dirigidos por Hansi Flick se juegan más que un simple triunfo: necesitan recuperar confianza, solidez y su sello competitivo en el escenario continental.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, que funge como casa temporal del Barça mientras el Camp Nou continúa en remodelación. El cambio de sede no ha mermado del todo el apoyo de la afición, aunque sí ha representado un reto en términos de adaptación. La expectativa es alta, especialmente por la presión de sumar en casa y evitar un tropiezo que complique su panorama en el grupo.

La Champions sigue siendo una deuda pendiente para el club catalán en los últimos años. La eliminación temprana en ediciones pasadas y los altibajos en el rendimiento europeo han puesto al equipo bajo la lupa. Este duelo ante el cuadro griego se convierte, por tanto, en una oportunidad para demostrar que el proyecto de Flick aún tiene margen para crecer en la élite del futbol continental.

Un Barcelona necesitado de goles y equilibrio defensivo

El Barcelona llega a este compromiso con la urgencia de mejorar su desempeño en ambos extremos del campo. Si bien ha mantenido cierta solidez ofensiva, las desconexiones defensivas han costado caro. Con una marca de una victoria y una derrota, el equipo sabe que no puede permitirse más tropiezos. La ausencia de Robert Lewandowski, su referencia ofensiva, se siente en el área rival; sin embargo, la esperanza se centra en la explosividad del joven Lamine Yamal, llamado a ser protagonista.

Las bajas continúan siendo un obstáculo. La zaga sigue mostrando fragilidad, y las rotaciones obligadas dejan en evidencia la falta de profundidad en la plantilla. Aun así, el cuerpo técnico confía en que la localía y el impulso del público catalán sirvan de motor para reencontrar el nivel necesario para competir con los grandes de Europa.

Olympiacos, por su parte, llega con la motivación de recuperar protagonismo en la Champions tras varios años de ausencia. Con un empate y una derrota en el torneo, el equipo griego afronta el reto sin margen de error. Su última presentación fue una caída ante el Arsenal en Londres, y ahora buscará sorprender a un Barcelona herido, pero aún poderoso en su terreno.

El historial favorece claramente a los azulgranas. El Barcelona rara vez ha sido vencido por equipos griegos como local, y su fortaleza en casa sigue siendo un argumento de peso. En el Estadio Olímpico, los de Xavi intentarán hacer valer esa estadística y convertir el encuentro en un punto de inflexión en su campaña europea.