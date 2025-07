Cole Palmer se hace ‘viral’ en momento incómodo con Donald Trump durante celebración del Chelsea

El Chelsea se quedó con la conquista del primer Mundial de Clubes que presentó un nuevo formato de 32 equipos de diferentes confederaciones, después de una larga competición los ingleses sellaron su título ante el París Saint-Germain.

Los ‘Blues’ se quedaron con el primer título; sin embargo, el que se llevó los reflectores fue el presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien fue el protagonista durante la celebración del equipo.

Mundial de Clubes l AP

De manera anecdótica el mandamás se quedó durante la azada de trofeo en el centro de campo por parte del equipo desatando la incomodidad y críticas sobre el mandatario, incluso desatando la reacción en Cole Palmer.

Trump l AP

A través de un video que circula en redes sociales se puede apreciar como el futbolista del Chelsea pregunta a uno de sus compañeros “¿Qué hace aquí?” mientras están en la espera de alzar trofeo.

En las imágenes incluso se ve a Gianni Infantino tratando de sacar del momento a Trump pero simplemente no se va y termina quedándose cuando el capitán inicia el festejo con el equipo.

Final l AP

Cabe mencionar, que Donald Trump y su esposa fueron invitados por Gianni Infantino para la ceremonia y durante el inicio de la Gran Final el mandatario se llevó los abucheos de los aficionados que se dieron cita al estadio MetLife.

You can literally see Cole Palmer visibly confused at Trump being there, you can’t make this up pic.twitter.com/4MPKsTS1xX

— bastoni enjoyer (@Makiark1) July 13, 2025