¡De ensueño! Ángel Di María tiene emotivo regreso a Rosario Central con todo y gol

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, por eso todos los aficionados canallas entraron al Gigante de Arroyito con el regreso del hijo pródigo. Ángel Di María volvió a portar los colores de Rosario Central tras una larga ausencia, provocando euforia entre todos los aficionados rosarinos.

La carrera del 'Fideo' fue de película, pues varios años en el balompié del viejo continente lo convirtieron no solo en una leyenda rosarina, sino argentina. Con goles en momentos clave con la playera Albiceleste, Di María llenó de alegrías y júbilo a todo el pueblo argentino por muchos años.

Tras su retiro de la selección, con una Copa del Mundo y dos Copas América bajo el brazo, Ángel solo tenía una cosa más por hacer: volver a casa. Hoy, después de casi dos décadas, entró por un largo túnel al estadio del gigante rosarino, lo que provocó que la afición se entregará por completo a él.

El exjugador del Real Madrid, PSG, Manchester United no pudo contener las lágrimas por toda la emoción que los hinchas le provocaron. Sin embargo, el impresionante recibimiento se quedó corto con lo que hizo el 'Fideo' en el juego.

Gol en el regreso

En un partido ríspido -normal en el futbol argentino- Rosario Central y Godoy Cruz estaban empatando sin anotaciones. Pero, al 78’, un penal provocó que Ángel Di María tomara el balón con dirección al manchón penal. El resto es historia. El ídolo rosarino provocó la euforia en el Gigante de Arroyito.

Tristemente, el cuento del 'Fideo' no terminó con final feliz. Un gol de último minuto de Vicente Poggi le dio el empate a Godoy Cruz; pero el aficionado canalla se fue contento tras el regresó de su hijo pródigo.

